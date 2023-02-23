شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تنفذ عمليتي هدم في مدينتي بيت لحم وأريحا

قوات الاحتلال تنفذ عمليتي هدم في مدينتي بيت لحم وأريحا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفذت قوات الاحتلال، أمس، عمليتي هدم في مدينتي بيت لحم وأريحا، طالت منشآت فلسطينية، ضمن السياسية الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.

وهدمت قوات الاحتلال منشأة فلسطينية في حي عين جويزة بقرية الولجة شمال غرب بيت لحم، وذلك بعد اقتحام القرية.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية منطقة "عين جويزة" في القرية، وهدمت منزلاً بمساحة 110 أمتار مربعة، يعود للمواطنة غدير الأطرش.

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال منزلاً مكوناً من طابقين في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية.

واقتحمت جرافات الاحتلال بمساندة قوات عسكرية معززة، منطقة "اسطيح" المستهدفة من القرية، وهدمت منزلاً بحجة البناء دون ترخيص، يعود لمواطن مقدسي، وسط تخوفات من هدم منازل أخرى.

وسلمت سلطات الاحتلال 20 إخطاراً بالهدم لمنازل وفلل سياحية، في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا، وذلك خلال هدمها منزلا مكونا من طابقين مساحته 170 مترا مربعا، يعود للمواطن المقدسي محمد عوني صيام من سكان سلوان بالقدس.

وهدمت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري 7 منازل في قرية "الديوك التحتا" بأريحا، منها 6 منازل في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وفيلا سياحية في العاشر من الشهر ذاته.

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