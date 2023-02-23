حماس تُعلق على تصريحات وزير جيش الاحتلال بعد أحداث نابلس





وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "تصريحات وزير الحرب الصهيوني عن استعداد جيشه لتكرار جريمة نابلس، تؤكد النوايا العدوانية للعدو ضد شعبنا في الضفة الغربية".





وأضاف: أن "هذه التصريحات تكشف حجم النفاق عند كل الجهات الدولية التي تساوي بين شعبنا والاحتلال، وعجز كل المنظومة الدولية عن وقف جرائم الاحتلال وإرهابه".





وتحدث غالانت، اليوم الخميس، عن الأحداث التي شهدتها مدينة نابلس، أمس الأربعاء.

ووفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن غالانت قوله، فإن الجيش وقوات الأمن، سيتصرفون بـ "قسوة" ضد المسلحين الفلسطينيين ومرسليهم.

وأضاف: "هكذا كان الحال قبل بضعة أسابيع في جنين وأريحا، وهذا الحال كان أيضًا في نابلس وسيكون هذا هو الحال في أي منطقة سيتعين علينا العمل فيها"، وفق زعمه.

وارتكب جيش الاحتلال أمس الأربعاء مجزرة في البلدة القديمة بنابلس أسفرت عن استشهاد 11 مواطناً بينهم ثلاثة مسنين.

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، على تصريحات وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، بعد المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مدينة نابلس أمس الأربعاء.