أول تصريح لوزير جيش الاحتلال بعد أحداث نابلس

إذاعة الجيش:

تحدث وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، اليوم الخميس، عن الأحداث التي شهدتها مدينة نابلس، أمس الأربعاء.





ووفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن غالانت قوله، فإن الجيش وقوات الأمن، سيتصرفون بـ "قسوة" ضد المسلحين الفلسطينيين ومرسليهم.





وأضاف: "هكذا كان الحال قبل بضعة أسابيع في جنين وأريحا، وهذا الحال كان أيضًا في نابلس وسيكون هذا هو الحال في أي منطقة سيتعين علينا العمل فيها"، وفق زعمه.



