تفاصيل لقاء المالكي بوفد برلماني أوروبي

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الأربعاء في مقر الوزارة، وفداً من أعضاء البرلمان الأوروبي برئاسة عضو البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين مارجريت أوكين.ورحب الوزير المالكي بالوفد البرلماني وشكرهم على زيارتهم لدولة فلسطين، ووضعهم بصورة آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، مطالباً الاتحاد الأوروبي بسرعة التحرك للجم انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم توفير غطاء لإسرائيل للتمادي في غطرستها، من خلال صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تقوض فرص تحقيق حل الدولتين.وأضاف أنّ "وتيرة اعتداءات قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين تتصاعد بشكل يوميّ من هدم المنازل وتوزيع إخطارات الهدم واجبار المواطنين الفلسطينيين على هدم منازلهم ذاتيا، وقتل الفلسطينيين بدم بارد، واقدام عصابات المستوطنين على الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم ومركباتهم وارضهم ومقدساتهم، بحماية ودعم واسناد حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة".ودعا الوزير د. المالكي دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين المبادرة الفورية بهذا الاعتراف التزاماً بحل الدولتين، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال خاصة الائتلاف الإسرائيلي لثنيه عن تنفيذ سياسات ومواقف بن غفير وسموتريتش.من جانبهم، أكد أعضاء الوفد دعم البرلمانات الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين مؤكدين على مواقفهم حيال مبدأ حل الدولتين الهادف الى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 باعتباره مفتاح السلام والأمن في المنطقة. كما أشار الوفد إلى أنّ اثنين من أعضائه لم يتمكنوا من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخولهم ضمن الزيارة الرسمية رغم أنّ السلطات الإسرائيلية كانت قد سمحت بدخولهم بشكل صريح.حضر اللقاء إلى جانب الوزير مدير دائرة الاتحاد الأوروبي سكرتير ثاني رزان لفتاوي، وسكرتير ثالث نجلاء أبو شلبك من وحدة الإعلام، وملحق دبلوماسي دانه جبارين من مكتب الوزير.