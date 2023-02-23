شبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية تدين مجزرة الاحتلال في نابلس

رام الله - دنيا الوطنأدانت شبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس في مدينة نابلس، وأسفرت عن استشهاد 11 مواطنا فلسطينيا، وإصابة 100 آخرين.وقالت الشبكة، في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن حكومة الاحتلال تسعى إلى ترهيب الشعب الفلسطيني وإرغامه على الهجرة عبر ارتكاب المجازر، والاستيلاء على المزید من الأراضي، وهدم المنازل والتطهير العرقي.وأكدت وقوفها مع حق الشعب الفلسطیني في نضاله ضد نظام الفصل العنصري، من أجل العودة وتقریر المصیر وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.ودعت جمیع محبي السلام والعدالة وأبناء الجاليات الفلسطینیة والعربیة والإسلامیة في الولایات المتحدة إلى "التحرك من خلال الاتصال أو إرسال برید إلكتروني إلى البیت الأبیض ووزارة الخارجیة وممثلیهم في الكونغرس، للمطالبة بإدانتھم للمجزرة، ووقف كل المساعدات لإسرائیل، والضغط علیىھا لوقف عملیات قتل الفلسطينيين".