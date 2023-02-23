الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني يدعو لانصاف المعلمين وتلبية مطالبهم العادلة

رام الله - دنيا الوطندعا الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني الحكومة الفلسطينية إلى "الوفاء بتعهداتها وإنصاف المعلمين وتلبية مطالبهم العادلة مؤكداً وقوفه إلى جانبهم".وقال في بيان له، "إننا مع وحدة كافة المعلمين في اطار الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين هذه المنظمة الشعبية العريقة التي تشكل جزء من م.ت.ف. الممثل الشرعي و الوحيد لشعبنا الفلسطيني" مؤكدا على "ضرورة تفعيل و تطوير دور الاتحاد وتكريس الديمقراطية داخله من خلال عقد المؤتمرات الدورية لتطوير دستور الاتحاد بما يستوعب كافة التطورات واستيعاب كافة المعلمين داخله، وإجراء الإنتخابات الدورية من القاعدة الى القمة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وان يتحمل مسؤوليته في الدفاع عن قطاع المعلمين و رفع مستواهم الاقتصادي و الاجتماعي ليتمكنوا من العيش بكرامة".وأكد الائتلاف : "وقوفه الى جانب الفعاليات التي يقوم بها المعلمون من اجل تحصيل حقوقهم و تحسين ظروف و شروط عملهم "كون التنظيم النقابي و الاضراب حق مشروع كفلته الاتفاقيات العربية و الدولية و القوانين المحلية ذات العلاقة"وطالب بضرورة "توحيد موقف جمهور المعلمين في اطار الاتحاد العام للمعلمين الذي نطالب قيادته ايضا بالانحياز لموقف الغالبية الساحقة من جمهور العاملين لتفعيل و تطوير دورهم و تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن الحقوق المشروعة و العادلة و المنصفة لجمهور المعلمين".كما وطالب الحكومة الفلسطينية بـ"الوفاء بالالتزمات التي تعهدت بها وتنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها مع اتحاد المعلمين حيث كان من المفترض زيادة رواتب المعلمين 15% تطبق من بداية عام 2023 واذا لم تتمكن الحكومة من صرفها من بداية هذا العام 2023 عليها ان تضيفها على قسيمة الراتب للمعلمين لتصبح دين للمعلمين في ذمة الحكومة الحكومة الفلسطينية اضافة الى ان نسبة غلاء المعيشة خلال العام 2022 بأكثر من 4% تضاف الى رواتب المعلمين للحد من تآكل اجورهم".