حركة المقاطعة (BDS) تدعو لمقاطعة مؤتمر "إكزوتيك" التطبيعي في الإمارات

رام الله - دنيا الوطندعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، وقيادة حركة (BDS) العالمية، كافة المختصين/ات العرب/يات (وخاصة الفلسطينيين/ات) في تنظيم حفلات الزفاف لمقاطعة النسخة الحادية عشرة من مؤتمر "إكزوتيك" لتنظيم حفلات الزفاف (Exotic Wedding Planning Conference) الذي سيعقد في الإمارات بين 1 و 3 من شهر آذار/مارس 2023، وذلك بسبب مخالفته لمعايير مناهضة التطبيع والمقاطعة.وقالت الحركة في بيان لها: "يشارك في المؤتمر مختص إسرائيلي جنباً إلى جنب مع مختصين من حول العالم ومن لبنان. كما وصلنا أن الدعوة كانت قد وجّهت لفلسطينيين/ات أيضاً، ولكنهم رفضوا المشاركة بسبب مخالفة معايير التطبيع باستضافته لطرف إسرائيليّ في نشاط يقام على أرض عربية".وتابعت: "علاوة على ذلك، يقام المؤتمر هذا بدعم رسمي من هيئة تنمية وتطوير السياحة - رأس الخيمة، أي أن المشاركة فيه تعدّ مخالفة للنداء الصادر عن أطر واتحادات ونقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي، والذي دعا لمقاطعة نظام الإمارات وكافة الشركات المتورطة في تنفيذ اتفاق التطبيع بين الإمارات والعدوّ الإسرائيليّ".وأكملت: "تجنّباً للوقوع في أفخاخ التطبيع التي باتت بعض الأنظمة العربية الاستبدادية والأجسام التابعة لها تنفق الملايين عليها وتنصبها للمثقفين/ات والمؤثّرين/ات والأكاديميين/ات والمختصين/ات العرب، تدعوكم اللجنة الوطنية لتوخي الحيطة والحذر عند تلقي أي دعوة لأنشطة تقام تحت رعاية تلك الأنظمة، وبالذات نظام الإمارات ونظام المغرب، فهما الأكثر وقاحة ونشاطاً في الخيانة والتطبيع وفي التحالف العسكري-الأمني مع العدوّ الإسرائيلي. كما ندعو للتحقّق من وجود أي مشاركات إسرائيلية ومن الجهات الراعية والداعمة للنشاط".