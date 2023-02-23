شؤون فلسطينية

نقابة المحامين الفلسطينيين: قضاء غزة قام بشطب ملفات المواطنين لعدم حضور المحامين استجابة للإضراب

نقابة المحامين الفلسطينيين: قضاء غزة قام بشطب ملفات المواطنين لعدم حضور المحامين استجابة للإضراب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الخميس، إنها: "تفاجأت بقيام بعض السادة القضاة في محاكم قطاع غزة شطب ملفات واستئنافات المواطنين لعدم حضور المحامين استجابة لقرار نقابة المحامين تنديدًا لجريمة الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا في مدينة نابلس واستجابة لنداء القوى الوطنية والإسلامية".

وتابعت خلال بيان لها أنها: "رغم إشعار المجلس الاعلى للقضاء بقرار الإضراب وتعليق العمل وكذلك حضور بعض المحامين، وطلبوا اتخاذ إجراءات بحق زملائهم، وبذلك يكونوا قد غلبوا مصالحهم الشخصية على قيم ومبادئ وأخلاق مهنة المحاماة والتي من أولوياتها المسئولية الوطنية والأخلاقية اتجاه  أبناء شعبنا الفلسطيني المكلوم ومؤازرة أبناء شعبنا في جراحاتهم وأحزانهم".

وأكملت: "إن نقابة المحامين تستنكر وتستهجن هذه التصرفات وتعتبرهـا خـروج عـن القيــم والمبادئ التي يجب أن يتحلى بها رجال العدالة في فلسطين، وتهيب بزملائنا المحامين إشعار النقابة بالإجراءات التى تمت من قبل القضاء بحقهم لاتخاذ الاجـراءات بحـق المخالفيـن لقــرار النقابة والقيـم والمبادئ والمسؤولية الوطنيـة، وسيتم وضع أسمائهم علـى قائمة سـوداء تودع فـي سجلهم المهني لـدى النقـابة وتعلن لعموم المحامين".

وأكدت النقابة خلال بيانها بأن "المحامين أصحاب رسالة وحملة أمانة حفظ حقوق أبناء شعبنا وثوابته الوطنية وإرساء مبدأ سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني ولن تقبل أن يكون من بين منتسبيها من يحط من كرامة المهنة وأعرافها وتقاليدها".

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