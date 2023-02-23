(عرين الأسود) تنعى شهداء نابلس وتعلن انضمام 50 مقاتلاً جديداً إلى صفوفها

رام الله - دنيا الوطننعت مجموعة (عرين الأسود)، اليوم الخميس، شهداء مجرزة نابلس الأخيرة، داعيةً أبناء الشعب الفلسطيني في كل مدينة وقرية ومخيم للانخراط فوراً في العمل المقاوم بتخطيط جيد مهما كانت الأدوات.وأكدت المجموعة خلال بيان لها، عبر قناتهم الرسمية على (تليجرام) أنهم مستمرون بالعمل، لافتين إلى "انضمام ما يقارب خمسين مقاتلاً جديدًا إلى صفوفهم منذ يوم أمس".وفيما يلي نص التريح كما نشرته المجموعة عبر قناتهم على (تليجرام):بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ”صَدَق اللهُ العَظِيْملله درُّ المجاهدين ، المؤمنين الواثقين بنصر الله ولو بعد حين ،الذين تمرّدوا على الذل فانتفضوا أعزّاء كراماً حاملين على اكتافهم بنادق العز والشرف ليذودوا عن كرامة هذا الشعب المقهور ،تقف اليوم مجموعات عرين الأسود وتنعى خيرة مقاتليها وقادتها وأبناءهاالشهيد القائد حسام اسليم - أحد قادة عرين الأسودوالشهيد القائد محمد ابو بكر - أحد قادة عرين الأسودوالشهيد الأسد المشتبك وليد الدخيلوالشهيد الأسد المشتبك تامر الميناويوالشهيد الأسد المشتبك محمد العنبوسيوالشهيد البطل اخصائي العبوات المتفجرة جاسر القنعيرلن نتحدث عنهم كثيراً ، فالميدان كان هو القول الفصلإن من يراهن على انهاء مجموعات عرين الأسود واهم وضعيف ولا يعلم عن جنود الله شيء ،نحن أقوياء بقوة الله ، والضربات التي نتلقاها لا تزيدنا الا اصراراً على مواصلة الطريق ،أرأيتمونا ضعفنا عند رحيل من سبقونا ؟أفلا نلاحق الإحتلال على حواجز القهر والحصار التي ينكّلون عليها بأبناء شعبنا ؟أتستباح أرضكم وبيوتكم دون أن تخرج أسود العرين لتشتبك مع قوات الإحتلال ؟لا نامت أعين الجبناء ، فإن كان البعض قد رضي لنفسه الذل والضعف والهوان ، فإنّا والله لا نرضى الا العزة والكرامة والقوةطريقنا للرجال فقط ولا مجال للرجوع خطوة للوراء ، نعلم بأن الحُزن قد عمّ البلاد على فاجعتنا بفقد رجالنا ،ولكننا مستمرون ، فمنذ الأمس فقط وبعد تشييع شهدائنا لمثواهم الأخير انضم ما يقارب الخمسون مقاتل جديد لمجموعات عرين الأسودفمن يستطيع إنهاء عرين الأسود ؟وهنا ندعوا أبناء شعبنا البطل في كل مدينة وقرية ومخيم للإنخراط فوراً في العمل المقاوم مهما كانت الأدوات ولكن بتخطيطٍ جيد .كما وندعوا أحرار مدينة نابلس ومخيماتها وقراها للمشاركة في صلاة الفجر العظيم ‐ فجر يوم الجمعة 24/2/2023 في مسجد النصر في مدينة نابلسلنكون وإياكم اكتافنا بأكتافكم ، وقلوبنا مع قلوبكم تعمر بذكر الله والصلاة على رسول الله والدعاء لشهدائنا الأبرار .أخوتكم مجموعات عرين الأسود