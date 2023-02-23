حماس: بناء الاحتلال آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة تحد للقانون الدولي

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة (حماس) أن "مصادقة سلطات الاحتلال، أمس، على بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية، ونيّتها المصادقة اليوم على أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ هو استمرار للحرب الإسرائيلية المفتوحة على شعبنا الفلسطيني ووجوده على أرضه".وعدّت الحركة في تصريح صحفي اليوم الخميس، "المصادقة على البناء الاستيطاني تحدّيا صارخا للقانون والمجتمع الدولي، ودليل آخر على خطأ سحب التصويت على مشروع قرار يدين الاستيطان أمام مجلس الأمن الدولي".وأشارت إلى أن "هذه الجرائم الاستيطانية إلى جانب جرائم جيش الاحتلال الصهيوني المستمرة والتي كان آخرها مجزرة نابلس أمس، تعبّر عن وحشية وفاشية الاحتلال الذي يتحمّل كامل المسؤولية عن تصعيده وجرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".وأكدت حركة حماس: "وقوفها إلى جانب شعبنا في مواجهة غطرسة الاحتلال وسياساته الاستيطانية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في لجم تلك السياسات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن في عموم المنطقة".