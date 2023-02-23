"الجامعة العربية" تبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنانطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الخميس، أعمال الاجتماع العاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية برئاسة ليبيا، لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.وحضر الاجتماع: الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، ومندوبي وممثلي الدول الأعضاء في الجامعة.ويأتي الاجتماع بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، لبحث توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، الذي نتج عنه ارتكاب مجزرة بشعة في نابلس راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين.وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع، مندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح، والسفير المناوب بمندوبية فلسطين بالجامعة مهند العكلوك، والمستشار أول رزق الزعانين.