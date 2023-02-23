الخارجية تعزي جمهورية الصين بضحايا انهيار منجم فحم

رام الله - دنيا الوطنأعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن تعازيها لجمهورية الصين الشعبية، بضحايا انهيار منجم فحم في منطقة منغوليا الداخلية شمال الصين، الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، تضامن دولة فلسطين مع جمهورية الصين، وثقتها بقدرتها، حكومة وشعبا، على مواجهة هذه المحنة وتجاوزها.وتقدمت بالتعازي والمواساة لأسر الضحايا ولجمهورية الصين الشعبية، رئيسا وحكومة وشعبا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، ولطواقم الإنقاذ النجاح بالعثور على المفقودين.