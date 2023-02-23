مواجهات في النبي صالح ومستوطنون يطلقون الرصاص الحي صوب منازل المواطنين

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات مساء اليوم الخميس، عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال أطلق وابلا من قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين.وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال أغلق مدخل القرية، ومنع مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج.ولفتت إلى أن مستوطنين اقتحموا "النبي صالح" بمركبتهم، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين، دون وقوع إصابات.وكان شابان أصيبا يوم أمس الأربعاء برصاص الاحتلال خلال مواجهات في المنطقة ذاتها، حيث أصيب أحدهما بجروح متوسطة بالبطن.