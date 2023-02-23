إصابة حرجة لشاب في الرأس برصاص الاحتلال شمال الخليل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، إصابة مواطن بجراح حرجة، برصاص الاحتلال الحي في الرأس، وصلت المستشفى الأهلي من مخيم العروب شمال مدينة الخليل.وأفادت الصحة، بأنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن استشهاد المُصاب الذي وصل إلى المستشفى الأهلي من مخيم العروب، مشيرة إلى أن حالته حرجة وأُدخل إلى العناية المكثفة.وتابعت الوزارة "يرجى توخي الدقة في نشر المعلومات، مع التأكيد أن المعلومات الرسمية حول صحة ومعلومات الشهداء والجرحى تصدر عن وزارة الصحة الفلسطينية فقط، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ومجموعتها الرسمية الوحيدة على واتساب".