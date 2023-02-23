غزة: النائب العام ومساعد مدير الشرطة لشئون المحافظات يعقدان جلسة حوارية

رام الله - دنيا الوطنعقد النائب العام في غزة المستشار محمد النحال، في مقر ديوانه، وبحضور مساعد مدير الشرطة لشئون المحافظات العميد جمال الديب، ورئيس ديوان النائب العام المستشار حسني الهباش، جلسة حواريّة هادفة لرؤساء ومدراء جميع النيابات، ومحافظِين قطاع غزة؛ وذلك في إطار سعي النيابة العامة الحثيث نحو تجويد العمل، ووضع اللمسات المشتركة في تقويم سير وصول العدالة إلى المواطن الفلسطيني.وأكد النائب العام خلال الجلسة، على عمق العلاقة التكاملية بين النيابة العامة وجميع المحافظات، وبيّن أن هذه الجلسات التحاوريّة تُسهم بشكل كبير في توحيد المفاهيم والرؤية والإجراءات لمنظومة العدالة الجنائية، وتضافر الجهود وتعزيز الشراكة، وشدّد على السير بخطىً واثقة مع الشركاء وفق منهجية تقييمية؛ تحقق بسط الأمن وإرساء وترسيخ العدالة واقعاً عملياً، وترد المظالم لأهلها، وتُعِيد الحقوق لأصحابها.وبدوره، أكد الديب، حرص الإدارات الشرطية في كافة المحافظات على سرعة إنجاز المهام الموكلة إليها، والمتابعة الدورية لكافة القواسم المشتركة بينها وبين النيابة العامة، مع الالتزام التام بسلامة الإجراءات القانونية؛ بما يحقق السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.