دعوات للحشد في "فجر الشهداء العظيم" بمسجد النصر بنابلس

رام الله - دنيا الوطنانطلقت دعوات للحشد والمشاركة في صلاة الفجر غدًا الجمعة، في مسجد النصر بنابلس، وفاءً لشهداء المدينة.وأكدت الدعوات على ضرورة الحشد في صلاة الفجر وتجديد البيعة للمقاومة والوفاء لتضحيات المقاومين ودمائهم.وتحمل الدعوات عنوان "فجر الشهداء العظيم"، وفاء لشهداء نابلس ودمائهم وتضحياتهم.وسادت حالة من الحداد والإضراب الشامل في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، تضامناً مع أهل نابلس، وتنديداً بجريمة الاحتلال وإكراماً لأرواح الشهداء الذين ارتقوا أمس.