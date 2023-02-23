الاتصالات بغزة تنظم ورشة عمل حول منهجية تحليل ورسم السياسات الحكومية

رام الله - دنيا الوطننظمت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة ورشة عمل بعنوان (منهجية تحليل ورسم السياسات الحكومية)، جاء ذلك بحضور مدير عام الوحدة بهجت الغفير، ومحمد صالح مدير الجود والتطوير المؤسسي ومدير مكتب السياسات والتخطيط في الأمانة العامة لمجلس الوزراء محمد المصري، والموظف بمكتب السياسات سمير عاشور، وبحضور 26 موظف من مختلف الإدارات العامة والوحدات في وزارة الاتصالات.وأكد الغفير أن هذه الورشة تأتي في إطار تطوير مهارات وقدرات العاملين في مختلف الإدارات والوحدات في الوزارة، وأنها تأتي ضمن أنشطة الوحدة في الخطة التشغيلية للوزارة للعام 2023م.بدوره، أشار محمد صالح مدير دائرة الجودة والتطوير المؤسسي أن هذه الندوة في إطار تحسين وتجويد العمل الحكومي في كافة المؤسسات، وأن الوزارة تعقد بشكل مستمر الندوات وورش العمل الخاصة بذلك.وتحدث المصري عن نشأة علم السياسات الحكومية وأنواعها ومعايير رسمها، والمقاربات المتبعة في منهجية تحليل ورسم السياسات الحكومية، مشيراً إلى دورة حياة السياسات الحكومية واهم الفاعلين في رسم ووضع السياسات الحكومية.من جانب آخر، تطرق عاشور إلى شرح النماذج المستخدمة لوضع مقترح السياسات الحكومية وكيفية صياغة المبررات والنصوص في السياسة الحكومية ومن ثم توزيع المشاركين في الورشة إلى مجموعات عمل لوضع سياسات مقترحة حيث تم مناقشة مجموعة منها.في ختام الورشة أثنى المشاركين في الورشة على أهمية موضوع عمل الورشة والبنود التي تضمنتها، حيث مثلت لهم إضافة جديدة تسهم في تعزيز مهاراتهم في مجال السياسات الحكومية وتنعكس إيجابا على جودة العمل الحكومي.