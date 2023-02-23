تشييع جثمان الشهيد محمد أبو صبّاح في جنين





وانطلق موكب التشييع من مستشفى جنين الحكومي في جنين، بمسيرة جابت شوارع المدينة ومخيمها، وردد المشاركون الهتافات المنددة بالاحتلال وسياساته الإجرامية، وعدوانه المستمر على شعبنا خاصة في جنين ومخيمها وقراها وبلداتها.



وتوجه موكب التشييع نحو منزل عائلة الشهيد في المخيم، حيث ألقت عائلته ومحبوه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، ومن ثم نقل إلى المسجد الكبير حيث تم أداء صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.



وأكد متحدثون أن إرهاب الاحتلال وجرائمه، لن تثني شعبنا عن الاستمرار في نضاله، مشددين على الوحدة الوطنية وترسيخها على أرض الواقع.



وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب شعبنا الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر، وعمليات تصفية وإعدام.





رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في جنين ومخيمها، اليوم الخميس، جثمان الشهيد محمد نبيل فوزي أبو صباح (29 عاما)، إلى مثواه الأخير في مخيم جنين، والذي ارتقى فجرا متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن، قبل نحو أسبوعين في جنين.