الخارجية المصرية: نبذل جهودًا لدعم التهدئة في الأراضي الفلسطينية وتشجيع العودة للمفاوضات

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وسبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر الحالي.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد أبو زيد أن الطرفان بحثا سبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية من أجل احتواء التوتر القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.ولفت إلى أن الوزير شكري حرص على إطلاع نظيره البريطاني على الجهود التي بذلتها، وماتزال تبذلها مصر، من أجل دعم التهدئة في الأراضي المحتلة وتشجيع الطرفين على العودة إلى المفاوضات وكسر الجمود الحالي في عملية السلام.وأضاف أن وزير خارجية المملكة المتحدة أعرب خلال الاتصال عن قلق بلاده البالغ نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وزيادة حدة العنف بين الجانبين، مؤكداً على التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين، وفي مقدمتهم مصر، من أجل احتواء التوتر القائم وتشجيع الأطراف على العودة إلى مفاوضات السلام.