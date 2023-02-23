المالكي يطلع رؤساء الجالية الفلسطينية في أميركا على مستجدات الحراك الفلسطيني على الساحة الدولية

رام الله - دنيا الوطنأطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، رؤساء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية على آخر مستجدات الحراك الفلسطيني على الساحة الدولية.جاء ذلك خلال لقاء عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، مع رؤساء الجالية الفلسطينية وكتاب ومؤثرين في الولايات المتحدة الأميركية.وتطرق الوزير المالكي إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها التوسع الاستيطاني وتهويد القدس والتصعيد الإسرائيلي المستمر من قتل وأسر وهدم منازل أبناء شعبنا.كما استعرض الحراك الدبلوماسي الذي تقوده وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، لمواجهة القرارات الإسرائيلية أحادية الجانب، والتي تنتهك بدورها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض فرص تحقيق السلام في المنطقة.وأكد الوزير المالكي في اللقاء، التزام القيادة الفلسطينية بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الشرعية الدولية، على الرغم من غياب شريك حقيقي لعملية السلام وانغلاق الأفق السياسي، ووجود المؤشرات التي تدلل على تراجع الإدارات الأمريكية المتعاقبة في تنفيذ ما التزمت به تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكداً أهمية دعوة سيادة الرئيس محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام; من أجل إنهاء الاحتلال ورفع المعاناة عن شعبنا.وفي نهاية اللقاء، أشاد الوزير المالكي بدور أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، لتعزيز مواقف القيادة الفلسطينية ودعمها، معتبراً الجاليات الفلسطينية شريكاً في تكوين موقف عالمي رافض للاستعمار الإسرائيلي على أرض فلسطين، وامتداداً مهماً للدبلوماسية العامة الفلسطينية.