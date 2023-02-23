فلسطين تشارك في أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعمال الاجتماع 30 لفريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي، الذي شهد مشاركة واسعة من ممثلي إدارات تنظيم الاتصالات في ١٨ دولة عربية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من شركات الاتصالات وشركات الأقمار الصناعية.وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذه المشاركة تتيح المجال للإدارات العربية التنسيق بشأن قضايا إدارة الطيف الترددي، وبحث المقترحات المشتركة لبنود جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية القادم "WRC2023" الذي سيُعقد نهاية العام الجاري، إضافة إلى تقييم الدراسات المتعلقة ببنود جدول أعمال المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية، وإعداد المساهمات المشتركة لاجتماعات قطاع الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.وأكد مدير عام الترددات والإرسال ليث دراغمة، أهمية المشاركة من أجل توحيد السياسات والرؤى في القطاع، لضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي في المنطقة العربية، ما ينعكس على آليات التعاون والخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن فلسطين تسعى من خلال مشاركتها إلى التعديل على قرار رقم 12 الخاص بدولة فلسطين، والمتعلق بالطيف الترددي وتخصيصاته.يُشار إلى أن فريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي الذي تأسس عام ٢٠٠١، يهدف إلى التعاون في مجال إدارة الطيف الترددي وتنظيمه، عبر تبادل الخبرات، ومشاركة الأفكار، وتبادل وجهات النظر بين الإدارات العربية، والإحاطة بآخر المستجدات على مستوى العالم في مجال الطيف الترددي، وتنسيق المواقف في الاجتماعات والمؤتمرات العالمية وتوحيدها، وعقد اللقاءات التنسيقية مع عدد من المجموعات الإقليمية الأخرى.