الخارجية: جرائم المستوطنين تهدد الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، هجمات واعتداءات ميليشيا المستوطنين وعناصرهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وقالت الوزارة في بيان لها "ان آخرها كان خط شعارات عنصرية واعطاب اطارات مركبات فلسطينية في بلدة بيت اكسا في القدس المحتلة، واقدامهم بالأمس على قطع 65 شتلة زيتون في قرية اللبن الشرقية، وكذلك اعتداءاتهم على المدارس وطلبتها وعلى أراضي المواطنين الفلسطينيين في أكثر من مكان في الضفة الغربية المحتلة".وتنظر الوزارة بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيا المستوطنين المنظمة والمسلحة وتعتبرها نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة الإسرائيلية المعتمدة في توسيع الاستيطان وشرعنة البؤر العشوائية وتعميق القواعد الارتكازية وتكثيفها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير جميع أشكال الحماية العسكرية والسياسية والقانونية للعناصر الإرهابية التي تقوم بتلك الاعتداءات.وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات المستوطنين واستفزازاتهم وحمايتهم، فإنها تحذر من تداعياتها على ساحة الصراع باعتبارها تصعيداً خطيراً في الأوضاع، وتهديداً للجهود المبذولة لتحقيق التهدئة على قاعدة وقف الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية تمهيداً لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.