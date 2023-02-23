دولي

الصين: خمسة قتلى وعشرات المفقودين في انهيار منجم للفحم

الصين: خمسة قتلى وعشرات المفقودين في انهيار منجم للفحم
انهيار منجم في الصين
رام الله - دنيا الوطن
أدى انهيار منجم للفحم في الصين إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل، حسب حصيلة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الخميس، بينما استؤنفت عمليات البحث عن عشرات المفقودين بعد توقف تلا انهيارا أرضيا.

وانهارت تلة يبلغ ارتفاعها 180 مترا حوالي الساعة 13,00 (05,00 ت غ) الأربعاء على عمال في منجم مكشوف للفحم في غرب منغوليا الداخلية (شمال)، وفقا لتلفزيون سي سي تي في.

وأرسلت السلطات مئات من عناصر الإنقاذ إلى موقع الانهيار الواقع على يسار منطقة إدارية تسمى ألتشا.

وقالت قناة التلفزيون العامة (سي سي تي في) الخميس: إن عمليات الإنقاذ توقفت بعد انهيار أرضي مساء الأربعاء، لكنها استؤنفت بعد ذلك، موضحة أن حصيلة الضحايا بلغت حتى الآن خمسة قتلى وستة جرحى و49 مفقودا.

وبثت القناة صورا لعمال إنقاذ يرتدون معاطف برتقالية وخوذا صفراء وسط جبل من الأنقاض بلون الصدأ، بالإضافة إلى حفارات لإزالة جزء من الركام.

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