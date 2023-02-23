سلطنة عمان تفتح مجالها الجوي أمام رحلات الطيران الإسرائيلية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن سلطنة عمان وافقت على مرور رحلات الطيران الإسرائيلية لمجالها الجوي.
وبدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إنه: "بعد جهود وزارة الخارجية، أعلنت سلطنة عمان اليوم الموافقة على مرور رحلات طيران إسرائيلية لمجالها الجوي".
وتابع: "ينضم هذا إلى موافقة السعودية، وسيسمح ذلك بتقصير وقت الرحلات من إسرائيل إلى وجهات في آسيا بأكثر من ساعتين، وسيخفض أسعار التذاكر".
وفي وقت سابق أفادت صحيفة (إسرائيل هيوم)، بأن: "إسرائيل تعتقد أن فتح المجال الجوي العماني هو مسألة قريبة متوقعة، وذلك في ضوء حقيقة وجود علاقات بين إسرائيل وعمان حتى وإن لم تكن رسمية".
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