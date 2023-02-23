سلطنة عمان تفتح مجالها الجوي أمام رحلات الطيران الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن سلطنة عمان وافقت على مرور رحلات الطيران الإسرائيلية لمجالها الجوي.وبدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إنه: "بعد جهود وزارة الخارجية، أعلنت سلطنة عمان اليوم الموافقة على مرور رحلات طيران إسرائيلية لمجالها الجوي".وتابع: "ينضم هذا إلى موافقة السعودية، وسيسمح ذلك بتقصير وقت الرحلات من إسرائيل إلى وجهات في آسيا بأكثر من ساعتين، وسيخفض أسعار التذاكر".وفي وقت سابق أفادت صحيفة (إسرائيل هيوم)، بأن: "إسرائيل تعتقد أن فتح المجال الجوي العماني هو مسألة قريبة متوقعة، وذلك في ضوء حقيقة وجود علاقات بين إسرائيل وعمان حتى وإن لم تكن رسمية".