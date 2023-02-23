الإحصاء: ارتفاع معظم مؤشرات تكاليف البناء في الضفة الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطنأظهر أحد مسوح الجهاز المركزي للإحصاء، صدرت نتائجه اليوم الخميس، ارتفاع معظم مؤشرات تكاليف البناء في الضفة الغربية، خلال كانون الثاني الماضي.المباني السكنية:فقد سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة ارتفاعاً بنسبة 0.28% خلال شهر كانون الثاني مقارنة بشهر كانون الأول، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 119.57 مقارنة بـ 119.23 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.46%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.34%، في حين سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.المباني غير السكنية:كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية ارتفاعاً بنسبة 0.24% خلال الشهر، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في كانون الثاني إلى 118.62 مقارنة بـ 118.33 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.37%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً بنسبة 0.33%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.مباني العظم:وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم ارتفاعاً نسبته 0.66%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم في كانون الثاني إلى 119.66 مقارنة بـ 118.87 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.01%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.34%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.إنشاء الطرق:وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.06%، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 115.59 مقارنة بـ 115.52 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.12%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04%، في حين سجلت أسعار مجموعتي تكاليف تشغيل المعدات وصيانة وتكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر كانون الثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.شبكات المياه:وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه ارتفاعاً بنسبة 0.15%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 128.67 مقارنة بـ 128.47 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).على مستوى أسعار خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.81%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 121.20 مقارنة بـ 120.23 خلال الشهر السابق، في حين سجلت أسعار شبكات المياه انخفاضاً مقداره 0.12%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 132.06 مقارنة بـ 132.22 خلال الشهر السابق.شبكات الصرف الصحي:في المقابل، سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.06% خلال شهر كانون الثاني مقارنة بشهر كانون الأول 2022، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 115.25 مقارنة بـ 115.31 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).ولا يشمل المسح القدس الشرقية وقطاع غزة، لعدم توفر البيانات.