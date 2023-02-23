البحرين تدعو إلى ضرورة وقف التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين في الأرض المحتلة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية البحرينية، ضرورة وقف العنف والتصعيد وتوفير الحماية للمدنيين في الأرض المحتلة.وأعربت الخارجية البحرينية في بيان صحفي اليوم الخميس، عن إدانتها بشدة لاقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس، معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الفلسطيني ولذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وشددت على أهمية استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يعزز الأمن والسلام والازدهار في المنطقة.