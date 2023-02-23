حماس تكشف رسائل تغريدة القسام الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنكشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أسامة حمدان، اليوم الخميس، عن ثلاث رسائل أكدتها تغريدة كتائب القسام، بالأمس.وقال حمدان خلال تصريحات صحفية، إن: "تغريدة القسام تؤكد على ثلاثة رسائل أبرزها، أننا لن نقبل للعدو الاستفراد بأي جزء من أبناء شعبنا أو مقاومتنا".وتابع خلال حديثه أن: "تفكير العدو بأن حالة الاستفراد في مكان والتبريد في مكان هذه حالة لا يمكن أن تمر على شعبنا ولا على مقاومتنا".وأكد القيادي في (حماس) أن الرسالة الثالثة مفادها :"المقاومة الموجودة في غزة والضفة هي لا تقاتل محلياً بل تقاتل من أجل قضية كبرى وهي قضية تحرير القدس والأقصى وفلسطين من بحرها إلى نهرها".ولفت إلى أن: "الجريمة الصهيونية في نابلس ليست جديدة على الاحتلال ولكننا اليوم ندخل في مواجهة مع حكومة فاشية تحاول أن تكّرس المشروع الصهيوني بأسوأ صوره".وشدد حمدان على أن: "ما جرى من مواجهة بطولية في نابلس رغم الألم، لما خسرناه من الشهداء لن تذهب التضحيات سدى وستكون أحد عناوين نصرنا وفتحنا القادم".وختم القيادي في حركة (حماس) القول بأن: "صبر القسام هو جزء من إدارة الصراع مع العدو، والمقاومة قادرة على أخذ القرار في التوقيت الصحيح والمناسب ومعركة سيف القدس كانت أحد نماذج هذا الفعل".وبالأمس، قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، إن "المقاومة في غزة تراقب جرائم الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية".وأكد أبو عبيدة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تيلجرام)، أن صبر المقاومة آخذ في النفاد.