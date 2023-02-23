عربي

مصر: نواجه تحديات مائية كبرى مع محدودية الموارد

مصر: نواجه تحديات مائية كبرى مع محدودية الموارد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الأربعاء، إن مصر تواجه تحديات كبرى فيما يتعلق بندرة المياه، مبيناً أن بلاده تعتمد كلياً على مياه نهر النيل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير المصري في الاحتفال السابع عشر بيوم النيل والذي يقام في نيروبي بكينيا تحت شعار "تعزيز التعاون بحوض النيل .. تنمية مستدامة تراعي تغير المناخ" بحضور رئيس الوزراء الكيني والوزراء والسفراء ممثلي دول حوض النيل.

وأوضح وزير الري المصري أن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية المتعلقة بندرة المياه نتيجة زيادة الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية، والتعرض للتغيرات المناخية خاصة تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على المنطقة الساحلية ودلتا النيل، بالإضافة إلى تأثيرات مشروعات أعالي النيل على دول المصب.

وأكد سويلم خلال كلمته على "إرادة مصر الصادقة وعزمها على نبذ كل التحديات وتحقيق التعاون الإقليمي بين دول حوض نهر النيل، وأن التعاون في مجال الأنهار المشتركة يجب أن يكون في إطار قواعد القانون الدولي حتى لا يتم تقييد التنمية المستدامة ويصبح السلام والأمن في خطر".

ودعا الوزير المصري إلى التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل للتغلب على التحديات التي تواجه الموارد المائية، مستعرضاً رؤية مصر بأن التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول الشقيقة دون الاعتداء على حقوق الغير أو أن تتسبب في إحداث ضرر لدول الجوار، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأكد على حرص مصر على "الحفاظ على علاقة الأخوة مع دول حوض النيل، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن التعاون على المستوى الثنائي بين مصر ودول حوض النيل في العديد من الجوانب الفنية وبناء القدرات لم يتوقف أبداً".

أخبار ذات صلة

مصر: نواجه تحديات مائية كبرى مع محدودية الموارد

مصر: نواجه تحديات مائية كبرى مع محدودية الموارد

هزتان أرضيتان قبالة الساحل اللبناني

هزتان أرضيتان قبالة الساحل اللبناني

الأردن: محكمة أمن الدولة تقرر إعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السلط

الأردن: محكمة أمن الدولة تقرر إعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السلط

&quot;التعاون الخليجي&quot;: ندعم الجهود الأممية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

"التعاون الخليجي": ندعم الجهود الأممية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

الصومال: مقتل عشرة أشخاص في هجوم لحركة الشباب شمال العاصمة

الصومال: مقتل عشرة أشخاص في هجوم لحركة الشباب شمال العاصمة

السفير بخيت يتلقي بممثلة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع

السفير بخيت يتلقي بممثلة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع

سعيّد: نرفض التدخلات الخارجية وسيادة تونس فوق أي اعتبار

سعيّد: نرفض التدخلات الخارجية وسيادة تونس فوق أي اعتبار

تفاصيل لقاء منظمة التعاون الإسلامي ونائب مدير المساعدات الإنسانية بالمفوضية الأوروبية

تفاصيل لقاء منظمة التعاون الإسلامي ونائب مدير المساعدات الإنسانية بالمفوضية الأوروبية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مراسم وداع رسمية لقريع في مقر الرئاسة اليوم

مراسم وداع رسمية لقريع في مقر الرئاسة اليوم

تونس تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

تونس تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

الطقس في فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الجمعة

الطقس في فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الجمعة

عياش: عدم إدانة الاحتلال في المحافل الدولية يدفعه لارتكاب مزيد من الجرائم

عياش: عدم إدانة الاحتلال في المحافل الدولية يدفعه لارتكاب مزيد من الجرائم

شهيد متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال في جنين

شهيد متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال في جنين

‫السفير اللوح: طلبنا اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث التحرك لمواجهة عدوان الاحتلال

‫السفير اللوح: طلبنا اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث التحرك لمواجهة عدوان الاحتلال

اشتية ينعى أحمد قريع

اشتية ينعى أحمد قريع

وفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد قريع.. والرئيس عباس ينعاه

وفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد قريع.. والرئيس عباس ينعاه

منوعات

خطوبة الفنانة ماريتا عاصي الحلاني في باريس

خطوبة الفنانة ماريتا عاصي الحلاني في باريس

هاجر أحمد تبهر الجمهور بأحدث ظهور لها

هاجر أحمد تبهر الجمهور بأحدث ظهور لها

بالصور.. رونالدو يرتدي الثوب السعودي&quot;المرودن&quot; ويحتفل بيوم التأسيس

بالصور.. رونالدو يرتدي الثوب السعودي"المرودن" ويحتفل بيوم التأسيس

هل سرق تامر حسني فكرة فيلم تاج؟.. فنان شهير يؤكد

هل سرق تامر حسني فكرة فيلم تاج؟.. فنان شهير يؤكد

لهذا السبب الصادم.. هجوم حاد على الفنانة أصالة

لهذا السبب الصادم.. هجوم حاد على الفنانة أصالة

جمال سليمان يصدم الجميع برأيه عن المشاهد الجريئة

جمال سليمان يصدم الجميع برأيه عن المشاهد الجريئة

ما سبب هروب محمد رمضان حافي القدمين من فندق في الرياض؟

ما سبب هروب محمد رمضان حافي القدمين من فندق في الرياض؟

بالصور.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

بالصور.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

&quot;سعد لمجرد اجبرني على إقامة علاقة معه&quot;.. اعترافات خطيرة أمام القضاء الفرنسي

"سعد لمجرد اجبرني على إقامة علاقة معه".. اعترافات خطيرة أمام القضاء الفرنسي

شاهد.. فيفي تثير غضب الجمهور بعد رقصها بالحجاب

شاهد.. فيفي تثير غضب الجمهور بعد رقصها بالحجاب

عربي

مصر: نواجه تحديات مائية كبرى مع محدودية الموارد

مصر: نواجه تحديات مائية كبرى مع محدودية الموارد

هزتان أرضيتان قبالة الساحل اللبناني

هزتان أرضيتان قبالة الساحل اللبناني

الأردن: محكمة أمن الدولة تقرر إعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السلط

الأردن: محكمة أمن الدولة تقرر إعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السلط

&quot;التعاون الخليجي&quot;: ندعم الجهود الأممية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

"التعاون الخليجي": ندعم الجهود الأممية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية