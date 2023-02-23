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هزتان أرضيتان قبالة الساحل اللبناني

هزتان أرضيتان قبالة الساحل اللبناني
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية ووحدة إدارة الكوارث في لبنان عن رصدها هزتين أرضيتين، مساء الأربعاء، قبالة الساحل اللبناني جنوباً، مؤكدة أنه لا خطر من تسونامي.

وقالت لجنة التنسيق في بيان لها: "أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنه سجل مساء يوم الأربعاء في 22 شباط/ فبراير 2023 هزتين أرضيتين شعر بهما المواطنون".

وأوضحت أن "الهزة الأولى عند الساعة 18:43 بقوّة 3.5 على مقياس ريختر حدد موقعها مقابل الساحل اللبناني على بعد 67 كلم من منطقة الصرفند".

أما الهزة الثانية، فكانت "عند الساعة 18:58 بقوة 3.6 على مقياس ريختر حدد موقعها مقابل الساحل اللبناني على بعد 59 كلم من منطقة الصرفند".

وأضاف البيان: "يهم المركز الوطني للجيوفيزياء أن يوضح أنه ليس هناك أي خطر من أمواج تسونامي في لبنان نتيجة لهاتين الهزتين".

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