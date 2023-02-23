شؤون فلسطينية

الإضراب الشامل يَعم فلسطين حداداً على شهداء مجزرة نابلس

الإضراب الشامل يَعم فلسطين حداداً على شهداء مجزرة نابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عمّ الإضراب العام، اليوم الخميس، مختلف محافظات ومدن ومخيمات القدس والضفة وغزة، حدادًا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في نابلس أمس الأربعاء.

واستشهد 11 مواطنًا وأصيب العشرات، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس وبلدتها القديمة، تخلله اشتباكات مسلحة عنيفة.

وكانت الفصائل والقوى الوطنية أعلنت عن إضراب شامل اليوم تعبيرًا عن غضب جماهير شعبنا واستنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في نابلس، وحدادًا على أرواح الشهداء.


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