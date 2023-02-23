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دولي

حصيلة ضحايا الزلزال المدمر تتجاوز 50 ألفاً

حصيلة ضحايا الزلزال المدمر تتجاوز 50 ألفاً
جانب من آثار الزلزال
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا إلى 43,556، فيما استقرت آخر الأرقام حول عدد الضحايا في سوريا، بلغ 6,747، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 50,303 قتلى في البلدين.

وفي التفاصيل، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس الأربعاء، أن عدد وفيات الزلازل التي ضربت ولايات جنوبي تركيا في السادس من شباط/ فبراير الجاري وصل إلى 43.556.

في سياق متصل، أشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" في بيان إلى وقوع 7.242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول، تراوحت قوة 41 منها بين 5 و6 درجات، بالإضافة إلى 450 هزة بين 4 و5 درجات بمقياس ريختر.

وأشار البيان إلى أن "أفاد" تواصل عمليات نقل الخيام إلى المنطقة منذ اللحظة الأولى بغية تلبية احتياجات الإيواء للمتضررين من الزلزال، وأنها نصبت ما يصل إلى 300.809 خيام في الولايات المتضررة، مشيرة إلى أنها أقامت مخيمات في 270 نقطة حتى اليوم في الولايات المنكوبة.

والإثنين الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة "دفنة" بولاية هاتاي التركية، جنوبي البلاد، الساعة 20:04.

وأعلنت "أفاد" في وقت سابق تسجيل 90 هزة ارتدادية أشدها 5.8 درجة، ووفاة ستة أشخاص وإصابة 294 آخرين بينهم 18 بحالة خطيرة جراء الزلزال، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

ويأتي زلزال هاتاي بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية كهرمان مرعش، جنوبي تركيا، بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلَّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي سوريا، بلغ عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط 6.747 قتيلاً في مختلف أنحاء سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أن عدد الضحايا السوريين الذين دخلوا من المعابر مع تركيا إلى سوريا بلغ 1.793 قتيلًا، منذ السادس من شباط/ فبراير الجاري.

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