الكشف عن خطة سلام صينية في أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن مسؤول أوكراني أمس الأربعاء، أن الحكومة الصينية لم تتشاور مع كييف أثناء إعداد خطتها المقترحة للسلام في أوكرانيا والتي من المفترض إعلانها هذا الأسبوع.وقال المسؤول لعدد من وسائل الإعلام إن "الصين لم تستشرنا"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، ونقل عنها موقع "روسيا اليوم".وكشف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الذي التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصينية وانغ يي في ألمانيا، أن الأخير "أبلغه بعناصر أساسية لخطة السلام الصينية".وأضاف "ننتظر استلام هذا النص لدراسته بالتفصيل، لأننا لا نستطيع استخلاص النتائج بعد استعراض شفهي فقط".وقالت الخارجية الروسية إن الصين أطلعت موسكو من خلال وانغ يي على رؤيتها "للأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، فضلا عن مقاربات التسوية السياسية"، دون أن يتطرق الحديث لأي "خطة (سلام) منفصلة".وسبق أن أكدت الخارجية الروسية أن لدى موسكو وبكين وجهات نظر متوافقة حول أسباب الأزمة الأوكرانية الحالية.وقبل أيام قليلة، أعلن وانغ يي عن خطط بكين لتطوير وثيقة تحدد وجهة نظرها بشأن تسوية الصراع الأوكراني، وشدد الدبلوماسي على أن النص سيتضمن مقترحات قدمها الرئيس الصيني شي جين بينغ.