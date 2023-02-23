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دولي

أمريكا: عاصفة قوية تضرب 48 ولاية

أمريكا: عاصفة قوية تضرب 48 ولاية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، بأن عاصفة هائلة ستؤثر على 48 ولاية بطقس شتوي وعواصف رعدية شديدة، ودرجات حرارة منخفضة لعدة أيام، وستؤثر على 75 مليون نسمة.

وحذرت وكالة خدمة الطقس الوطنية الأمريكية (NWS) من مخاطر هائلة من الطقس، حيث ستشهد الولايات درجات حرارة متطرفة بشكل ملحوظ.

وبحسب التنبيهات التي أطلقتها بعض الولايات، فإن ولاية كاليفورنيا ستشهد الأمطار والثلوج، كما ستشهد بعض الولايات "حدثاً نادراً" يتخلله تساقط الثلوج على مستويات منخفضة.

وأشارت إلى أن موجة هواء قطبية شمالية شديدة البرودة قادمة من كندا تتجه جنوبا، حيث ستنخفض درجات الحرارة في ولاية مونتانا ووايومنغ، ليستقر الطقس الباردة لفترة طويلة في ولاية كاليفورنيا، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

بدورها، قالت خدمة الطقس الوطنية الأمريكية، إنه من المتوقع تساقط ثلوج تصل إلى 60 سنتيمترا ووصول سرعة الرياح إلى 97 كلم في الساعة في بعض المناطق خلال يومي الأربعاء والخميس.

وتسبب قدوم العاصفة، الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي في كاليفورنيا، حيث أغلقت الطرق السريعة بين الولايات من أريزونا إلى وايومنغ، وألغيت أكثر من 1500 رحلة جوية.

وقالت وزارة النقل الأمريكية،إن "العاصفة الشتوية الكبيرة ستحمل معها إغلاقات لعدة أيام على الطرق السريعة والطرق الثانوية في جميع أنحاء وايومنغ".

وتسببت الرياح القوية في مشكلة كبيرة في كاليفورنيا، حيث سقطت أشجار وقطعت خطوط الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 88 ألف عميل في الولاية.

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