دولي

زلزال بقوة 6.8 درجة يهز طاجكستان

زلزال بقوة 6.8 درجة يهز طاجكستان
زلزال بقوة 6.8 درجة يهز طاجكستان
رام الله - دنيا الوطن
هز زلزال بقوة 6.8 درجة طاجكستان فجر اليوم الخميس، وذلك على عمق عشرة كيلومترات.

وقال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني، إن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان في مدينتي "كاشغر وأرتش" في الجانب الغربي من إقليم "شينجيانغ" الصيني.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن الزلزال بقوة 6.8 درجات وضرب شرق طاجكستان قرب الحدود مع الصين، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

ولم يكشف التلفزيون الصيني عما إذا كان الزلزال قد أدى إلى وقوع إصابات أو أضرار. 

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