شؤون فلسطينية

الطقس في فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الجمعة

الطقس في فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الجمعة
ارتفاع درجات الحرارة في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحول حالة الطقس هذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يطلق النار على مواطنة بالقرب من معاليه أدوميم

الاحتلال يطلق النار على مواطنة بالقرب من معاليه أدوميم

العملات: الدولار يستقر على ارتفاعه القياسي أمام الشيكل

العملات: الدولار يستقر على ارتفاعه القياسي أمام الشيكل

الطقس في فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الجمعة

الطقس في فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الجمعة

عياش: عدم إدانة الاحتلال في المحافل الدولية يدفعه لارتكاب مزيد من الجرائم

عياش: عدم إدانة الاحتلال في المحافل الدولية يدفعه لارتكاب مزيد من الجرائم

أول تعليق من حماس على الرشقة الصاروخية للمقاومة اتجاه عسقلان

أول تعليق من حماس على الرشقة الصاروخية للمقاومة اتجاه عسقلان

الجهاد: ما قامت به المقاومة رسائل تحذير ونذير للاحتلال

الجهاد: ما قامت به المقاومة رسائل تحذير ونذير للاحتلال

فيديو.. طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على قطاع غزة

فيديو.. طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على قطاع غزة

شهيد متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال في جنين

شهيد متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال في جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يطلق النار على مواطنة بالقرب من معاليه أدوميم

الاحتلال يطلق النار على مواطنة بالقرب من معاليه أدوميم

عياش: عدم إدانة الاحتلال في المحافل الدولية يدفعه لارتكاب مزيد من الجرائم

عياش: عدم إدانة الاحتلال في المحافل الدولية يدفعه لارتكاب مزيد من الجرائم

‫السفير اللوح: طلبنا اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث التحرك لمواجهة عدوان الاحتلال

‫السفير اللوح: طلبنا اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث التحرك لمواجهة عدوان الاحتلال

اشتية ينعى أحمد قريع

اشتية ينعى أحمد قريع

وفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد قريع.. والرئيس عباس ينعاه

وفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد قريع.. والرئيس عباس ينعاه

تركيا تدين مجزرة الاحتلال في نابلس

تركيا تدين مجزرة الاحتلال في نابلس

البرلمان العربي يدين جريمة الاحتلال في نابلس ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري

البرلمان العربي يدين جريمة الاحتلال في نابلس ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري

إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات مع مقاومين في نابلس

إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات مع مقاومين في نابلس

منوعات

خطوبة الفنانة ماريتا عاصي الحلاني في باريس

خطوبة الفنانة ماريتا عاصي الحلاني في باريس

هل سرق تامر حسني فكرة فيلم تاج؟.. فنان شهير يؤكد

هل سرق تامر حسني فكرة فيلم تاج؟.. فنان شهير يؤكد

لهذا السبب الصادم.. هجوم حاد على الفنانة أصالة

لهذا السبب الصادم.. هجوم حاد على الفنانة أصالة

جمال سليمان يصدم الجميع برأيه عن المشاهد الجريئة

جمال سليمان يصدم الجميع برأيه عن المشاهد الجريئة

ما سبب هروب محمد رمضان حافي القدمين من فندق في الرياض؟

ما سبب هروب محمد رمضان حافي القدمين من فندق في الرياض؟

بالصور.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

بالصور.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

&quot;سعد لمجرد اجبرني على إقامة علاقة معه&quot;.. اعترافات خطيرة أمام القضاء الفرنسي

"سعد لمجرد اجبرني على إقامة علاقة معه".. اعترافات خطيرة أمام القضاء الفرنسي

شاهد.. فيفي تثير غضب الجمهور بعد رقصها بالحجاب

شاهد.. فيفي تثير غضب الجمهور بعد رقصها بالحجاب

بمبلغ خيالي.. بيع فستان الأميرة ديانا

بمبلغ خيالي.. بيع فستان الأميرة ديانا

&quot;الزواج مزيف&quot;.. شيرين رضا تثير الجدل بتصريحاتها الأخيرة

"الزواج مزيف".. شيرين رضا تثير الجدل بتصريحاتها الأخيرة

عربي

الأردن: محكمة أمن الدولة تقرر إعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السلط

الأردن: محكمة أمن الدولة تقرر إعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السلط

&quot;التعاون الخليجي&quot;: ندعم الجهود الأممية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

"التعاون الخليجي": ندعم الجهود الأممية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

الصومال: مقتل عشرة أشخاص في هجوم لحركة الشباب شمال العاصمة

الصومال: مقتل عشرة أشخاص في هجوم لحركة الشباب شمال العاصمة

سعيّد: نرفض التدخلات الخارجية وسيادة تونس فوق أي اعتبار

سعيّد: نرفض التدخلات الخارجية وسيادة تونس فوق أي اعتبار