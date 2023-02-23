عياش: عدم إدانة الاحتلال في المحافل الدولية يدفعه لارتكاب مزيد من الجرائم



وقال عياش في بيان صحفي صادر عن مكتبه من العاصمة الرومانية بوخارست :" أن هذه المجزرة الوحشية لن ترهب شعبنا المناضل المصمم على مواصلة طريق الكفاح في مواجهة الاحتلال والتصدي لسياساته واجراءاته العدوانية".



وأكد أن عدم إدانة جرائم العدو في المحافل الدولية تدفعه لارتكاب

مزيد من المجازر بحق شعبنا ، خاصة وأن هذه الجريمة تمثل إرهاب الدولة المنظم وتكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يسعى بكل أدواته لتكريس واقعه المظلم الاستبداد بشعبنا وبحقوقنا الوطنية، حيث تتعامل دولة الاحتلال كدولة فوق القانون الدولي في ظل الدعم الأمريكي لها والمساند لكافة مشاريع ومخططات

الاحتلال.



وفي ختام بيانه تقدم د. عياش بأحر التعازي المواساة لذوي الشهداء سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.



رام الله - دنيا الوطنندد عضو المجلس الوطني الفلسطيني، د. محمد عياش بالجريمةالإرهابية الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال اليوم في مدينة نابلس والتي أسفرت عن استشهاد 11 مواطناً، وإصابة أكثر من 100 جريح من أبناء مدينة نابلس ، واصفا إياها بالجريمة الدموية التي نفذها جيش الاحتلال باستخدام الأسلحة الثقيلة والصواريخ المتفجرة ضد أبناء شعبنا.