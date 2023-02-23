أول تعليق من حماس على الرشقة الصاروخية للمقاومة اتجاه عسقلان

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على إطلاق المقاومة لرشقة صاروخية من غزة، اتجاه الغلاف وعسقلان.









وأكد قاسم أن "شعبنا في كل الساحات سيواصل ثورته العظيمة برغم مجازر الاحتلال، ولن تنجح كل الخطط في الالتفاف عليها".



وأشار إلى أن "المقاومة تثبت معادلة القصف بالقصف، وأن الرد على عدوان الاحتلال سيظل حاضرًا".





وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، فجر الخميس، رشقة صاروخية تجاه مدينة عسقلان ومستوطنة سديروت في غلاف قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة.

وأضاف: متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات، تم رصد إطلاق 6 صواريخ من قطاع غزة، القبة اعترضت 5 وسقط واحد في منطقة مفتوحة.

في السياق، ذكرت (القناة 13) الإسرائيلية، بأن بلدية عسقلان قررت فتح الملاجئ العامة.

رام الله - دنيا الوطنوقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "المقاومة الباسلة في قطاع غزة ستظل دائماً حاضرة للدفاع عن شعبنا، فهي درعه وسيفه، وهي تراقب كل تفاصيل الإجرام الصهيوني على شعبنا وتؤكد أن صبرها آخذ بالنفاد".