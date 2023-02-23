الجهاد: ما قامت به المقاومة رسائل تحذير ونذير للاحتلال

علقت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس، على إطلاق المقاومة لرشقة صاروخية اتجاه الغلاف وعسقلان.



وقال الناطق باسم الحركة، طارق سلمي، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه وأرضه، وأن "يتصدى لعدوان الصهاينة وإرهابهم".



وأضاف: "ما قامت وتقوم به المقاومة هو رسائل تحذير ونذير للاحتلال، بأن يكف يده عن أبناء شعبنا ويوقف عدوانه وإلا فإن الأوضاع ستنفجر وستزداد تصعيداً".





وتابع المتحدث باسم حركة الجهاد: أن "محاولات العدو الرامية للفصل بين الساحات ستفشل، فشعبنا موحد والمعركة واحدة ، ومقاومتنا مستعدة ومتأهبة ولن تتخلى عن واجباتها والتزاماتها في الرد على العدوان أينما وقع".



وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، فجر الخميس، رشقة صاروخية تجاه مدينة عسقلان ومستوطنة سديروت في غلاف قطاع غزة.



وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة.



وأضاف: متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات، تم رصد إطلاق 6 صواريخ من قطاع غزة، القبة اعترضت 5 وسقط واحد في منطقة مفتوحة.



في السياق، ذكرت (القناة 13) الإسرائيلية، بأن بلدية عسقلان قررت فتح الملاجئ العامة.

رام الله - دنيا الوطن