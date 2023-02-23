فيديو.. طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على قطاع غزة

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن طائرات حربية، أغارت على موقع لإنتاج السلاح تابع لحركة حماس وسط القطاع، كما أغارت على مجمع عسكري غرب غزة، "يستخدم لتخزين معدات قوات حماس البحرية".





وأضاف المتحدث أن "حماس تتحمل مسؤولية كل ما يحدث من غزة وستدفع ثمن أي انتهاك"، وفق تعبيره.























يأتي ذلك بعد وقت قليل من إطلاق المقاومة بغزة، لرشقة صاروخية تجاه مدينة عسقلان ومستوطنة سديروت في غلاف قطاع غزة.



وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة.



وأضاف: متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات، تم رصد إطلاق 6 صواريخ من قطاع غزة، القبة اعترضت 5 وسقط واحد في منطقة مفتوحة.

يأتي ذلك بعد وقت قليل من إطلاق المقاومة بغزة، لرشقة صاروخية تجاه مدينة عسقلان ومستوطنة سديروت في غلاف قطاع غزة.وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة.وأضاف: متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات، تم رصد إطلاق 6 صواريخ من قطاع غزة، القبة اعترضت 5 وسقط واحد في منطقة مفتوحة.





هذه التطورات جاءت بعد يوم واحد من مجزرة إسرائيلية، ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس، خلال اقتحامها للبلدة القديمة، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين بينهم مسنان.