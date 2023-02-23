شهيد متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال في جنين





وقالت الوزارة في تصريح عبر صفحتها على (فيسبوك)، إن الشاب محمد نبيل فوزي أبو صباح (30 عاماً)، استشهد متأثراً بجروحٍ حرجة جراء إصابته برصاص الاحتــلال الحي في البطن، قبل نحو أسبوعين في جنين.





ووفق وزارة الصحة، فإنه بحسب البيانات المتوفرة لديها، فإن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2000 على الأقل، حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء 61 شهيداً خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة فجر اليوم الخميس، استشهاد مواطن، متأثراً بجراحه الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال في جنين قبل نحو أسبوعين.