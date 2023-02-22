شؤون فلسطينية

‫السفير اللوح: طلبنا اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث التحرك لمواجهة عدوان الاحتلال

‫السفير اللوح: طلبنا اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث التحرك لمواجهة عدوان الاحتلال
الجامعة العربية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تم اليوم تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية بأقصى سرعة ممكنة، لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال السفير اللوح لـلوكالة الرسمية، إن "الاجتماع العاجل سيبحث أيضا طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد والذي نتج عنه اليوم الأربعاء ارتكاب مجزرة بشعة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين".

وشدد، أنه "لا بد أن ينتج عن الاجتماع قرارات وإجراءات عملية ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق، وذلك لتوصيل رسالة عربية موحّدة من جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطيرة".

وأكد أن "الهجمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل حكومة يمينية إرهابية تتطلب تحركا سريعا لاتخاذ إجراءات لمنع استمرار هذه الجرائم اليومية بحق شعبنا، والضغط الفوري لوقف الممارسات الإجرامية لسلطات الاحتلال برئاسة نتنياهو ومساعديه قطعان المستوطنين، بحق أبناء شعبنا".

أخبار ذات صلة

‫السفير اللوح: طلبنا اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث التحرك لمواجهة عدوان الاحتلال

‫السفير اللوح: طلبنا اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث التحرك لمواجهة عدوان الاحتلال

اشتية ينعى أحمد قريع

اشتية ينعى أحمد قريع

وفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد قريع.. والرئيس عباس ينعاه

وفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد قريع.. والرئيس عباس ينعاه

تركيا تدين مجزرة الاحتلال في نابلس

تركيا تدين مجزرة الاحتلال في نابلس

الخارجية الأميركية تعقب على جريمة الاحتلال في نابلس

الخارجية الأميركية تعقب على جريمة الاحتلال في نابلس

البرلمان العربي يدين جريمة الاحتلال في نابلس ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري

البرلمان العربي يدين جريمة الاحتلال في نابلس ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري

إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات مع مقاومين في نابلس

إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات مع مقاومين في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعقب على جريمة الاحتلال في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعقب على جريمة الاحتلال في نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية ينعى أحمد قريع

اشتية ينعى أحمد قريع

وفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد قريع.. والرئيس عباس ينعاه

وفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد قريع.. والرئيس عباس ينعاه

تركيا تدين مجزرة الاحتلال في نابلس

تركيا تدين مجزرة الاحتلال في نابلس

البرلمان العربي يدين جريمة الاحتلال في نابلس ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري

البرلمان العربي يدين جريمة الاحتلال في نابلس ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري

إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات مع مقاومين في نابلس

إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات مع مقاومين في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعقب على جريمة الاحتلال في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعقب على جريمة الاحتلال في نابلس

سلطة النقد: إغلاق المصارف ومؤسسات الإقراض والصرافين غدا الخميس

سلطة النقد: إغلاق المصارف ومؤسسات الإقراض والصرافين غدا الخميس

الكويت تدين مجزرة الاحتلال في نابلس

الكويت تدين مجزرة الاحتلال في نابلس

منوعات

خطوبة الفنانة ماريتا عاصي الحلاني في باريس

خطوبة الفنانة ماريتا عاصي الحلاني في باريس

هل سرق تامر حسني فكرة فيلم تاج؟.. فنان شهير يؤكد

هل سرق تامر حسني فكرة فيلم تاج؟.. فنان شهير يؤكد

لهذا السبب الصادم.. هجوم حاد على الفنانة أصالة

لهذا السبب الصادم.. هجوم حاد على الفنانة أصالة

جمال سليمان يصدم الجميع برأيه عن المشاهد الجريئة

جمال سليمان يصدم الجميع برأيه عن المشاهد الجريئة

ما سبب هروب محمد رمضان حافي القدمين من فندق في الرياض؟

ما سبب هروب محمد رمضان حافي القدمين من فندق في الرياض؟

بالصور.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

بالصور.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

&quot;سعد لمجرد اجبرني على إقامة علاقة معه&quot;.. اعترافات خطيرة أمام القضاء الفرنسي

"سعد لمجرد اجبرني على إقامة علاقة معه".. اعترافات خطيرة أمام القضاء الفرنسي

شاهد.. فيفي تثير غضب الجمهور بعد رقصها بالحجاب

شاهد.. فيفي تثير غضب الجمهور بعد رقصها بالحجاب

بمبلغ خيالي.. بيع فستان الأميرة ديانا

بمبلغ خيالي.. بيع فستان الأميرة ديانا

&quot;الزواج مزيف&quot;.. شيرين رضا تثير الجدل بتصريحاتها الأخيرة

"الزواج مزيف".. شيرين رضا تثير الجدل بتصريحاتها الأخيرة

عربي

الأردن: محكمة أمن الدولة تقرر إعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السلط

الأردن: محكمة أمن الدولة تقرر إعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السلط

&quot;التعاون الخليجي&quot;: ندعم الجهود الأممية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

"التعاون الخليجي": ندعم الجهود الأممية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

الصومال: مقتل عشرة أشخاص في هجوم لحركة الشباب شمال العاصمة

الصومال: مقتل عشرة أشخاص في هجوم لحركة الشباب شمال العاصمة

سعيّد: نرفض التدخلات الخارجية وسيادة تونس فوق أي اعتبار

سعيّد: نرفض التدخلات الخارجية وسيادة تونس فوق أي اعتبار