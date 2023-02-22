شؤون فلسطينية

البرلمان العربي يدين جريمة الاحتلال في نابلس ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري

البرلمان العربي يدين جريمة الاحتلال في نابلس ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري
البرلمان العربي
رام الله - دنيا الوطن
أدان البرلمان العربي الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بعدوانه على نابلس، "والذي أسفر عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء والجرحى، واستباحة دم الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل".

وحمل البرلمان العربي في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير "والذي يدفع المنطقة نحو تفجر الأوضاع، في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

واعتبر البرلمان أن "ارتكاب حكومة الاحتلال المتطرفة لجريمة نابلس هو رد إسرائيلي على البيان الرئاسي لمجلس الأمن بإدانة الاستيطان ووقف العدوان، وتحد صارخ للمجتمع الدولي بارتكاب مزيد من المجازر والجرائم على الأراضي والمدن الفلسطينية".

وطالب البرلمان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم، وتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، ووضع حد عاجل وفوري لهذه الجرائم، كما طالب الإدارة الأميركية بالضغط على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وإجبارها على وقف عدوانها المستمر وإجراءاتها المدمرة بحق الشعب الفلسطيني.

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