يرفع الحصيلة إلى 11.. استشهاد مسن متأثرا بإصابته خلال عدوان الاحتلال على نابلس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، استشهاد المسن عنان شوكت عناب (66 عاما)، في مدينة نابلس، متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على نابلس اليوم الأربعاء، ما يرفع حصيلة المجزرة الإسرائيلية إلى 11 شهيدا.وأوضحت الصحة أن الشهيد عناب أصيب بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وتم نقله إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء الليلة عن استشهاده.وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف، وارتكبت مجزرة أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين حينها، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 في حالة الخطر.وباستشهاد عناب، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 62 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلا، وأربعة مسنين، وأسير في سجون الاحتلال.