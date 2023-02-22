اللجنة المشتركة للاجئين تدعو أونروا للالتزام بالإضراب الشامل

رام الله - دنيا الوطندعت اللجنة المشتركة للاجئين في غزة كافة مرافق وكالة (أونروا) للالتزام بما أعلنت عنه فصائل العمل الوطني والإسلامي بالإضراب الشامل يوم غد الخميس يتم فيه تعطيل المدارس والعيادات ومراكز التوزيع وتعطيل دوام الموظفين وغيرها من المرافق الخدماتية.وأكدت اللجنة في بيان لها تلقت "دنيا الوطن" نسخة عه، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة الالتزام بالإضراب حيث أن الأمر يتعلق بمجزره تم فيها إراقة دماء كثيره والدماء لا تقبل الحيادية.ورفضت اللجنة بيان وكالة (أونروا) بعدم الالتزام بالإضراب بحجة الحيادية، مضيفةً أنها "تضع نفسها موضع المستهتر بالدماء الفلسطينية".يشار إلى أن القوى الوطنية والإسلامية والفصائل في غزة والضفة أعلنت الإضراب العام والحداد يوم غدٍ الخميس، تنديداً بمجزرة الاحتلال في نابلس.كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، تعليق الدوام ليوم غد الخميس في كافة المدارس الحكومية، والخاصة، ومدارس الوكالة، ورياض الأطفال تضامناً مع أهلنا في الضفة الغربية.