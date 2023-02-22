سلطة النقد: إغلاق المصارف ومؤسسات الإقراض والصرافين غدا الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطة النقد إغلاق المصارف ومؤسسات الإقراض والصرافين وشركات خدمات الدفع أمام الجمهور يوم غد الخميس، نظرا للظروف والتطورات الميدانية السائدة.يشار إلى أن 10 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال اليوم الأربعاء، في حين أصيب العشرات بينهم حالات خطيرة، خلال عملية عسكرية لجيش الاحتلال في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.بدورها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية والفصائل في غزة والضفة الإضراب العام والحداد يوم غدٍ الخميس، تنديداً بمجزرة الاحتلال في نابلس.