اتصالات مكثفة للمنسق الأممي بهدف تهدئة التوتر عقب مجزرة نابلس

رام الله - دنيا الوطنأجرى المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، مساء اليوم الأربعاء، اتصالات لتهدئة التوترات، عقب أحداث نابلس والتي استشهد خلالها 10 مواطنين وأصيب آخرين.وقالت الأمم المتحدة في تصريح صحفي: "المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط تور وينسلاند يجري اتصالات مع جميع الاطراف المعنية لتهدئة التوترات وتقليل العنف".بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأولويات حالياً في الأراضي المحتلة هي الحيلولة دون مزيد من التصعيد وتهدئة التوتر.يشار إلى أن 10 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال اليوم الأربعاء، في حين أصيب العشرات بينهم حالات خطيرة، خلال عملية عسكرية لجيش الاحتلال في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.بدورها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية والفصائل في غزة والضفة الإضراب العام والحداد يوم غدٍ الخميس، تنديداً بمجزرة الاحتلال في نابلس.