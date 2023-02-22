شؤون فلسطينية

دائرة حقوق الإنسان في المنظمة تحمل أمريكا ودول الغرب مسؤولية سفك الدم الفلسطيني

دائرة حقوق الإنسان في المنظمة تحمل أمريكا ودول الغرب مسؤولية سفك الدم الفلسطيني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حملت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، الإدارة الأمريكية والدول الغربية المسؤولية الكاملة عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في الأرض المحتلة، كونها توفر له الحماية والحصانة الدولية.

وقالت الدائرة في بيان لها وصل معا اليوم الأربعاء "بأن مجزرة نابلس والتي أدت الى استشهاد عشرة فلسطينيين وجرح أكثر من مئة، منهم سبعة بحال الخطر، ما كان لها أن تكون لولا الحماية من قبل الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية التي تختطف مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة من خلال الضغط والهيمنة والتهديد لمنعها من اتخاذ أي قرار يضع حدا لهذه العصابة الخارجة عن كل القوانين والأعراف الدولية".

وأضافت الدائرة "بأن القيادة الفلسطينية قررت الذهاب إلى مجلس الأمن من أجل توفير الحماية للفلسطينيين تحت الاحتلال، الأمر الذي سيضع العالم أمام امتحان العدالة الانسانية او سلوك الدولة العصابة".

وأكدت الدائرة أن جرائم عصابات الاحتلال في الأرض المحتلة لا تقل فظاعة وبشاعة عن الجرائم النازية، منددة بازدواجية المعايير الدولية التي تتحرك تحت راية حقوق الانسان في مناطق عدة حول العالم، وفي غالب الأحيان لمناصرة المجرمين، بينما تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الانسان في مناطق أخرى وخاصة في فلسطين المحتلة".

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