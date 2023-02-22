المكتبة الوطنية تشارك في افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب 2023

رام الله - دنيا الوطنشارك رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع، مساء اليوم الأربعاء، في حفل افتتاح الدورة السابعة والعشرين من معرض مسقط الدولي للكتاب2023.ويُقام المعرض في مركز عُمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور والسفراء وعدد من المسؤولين.وتشارك في هذه النسخة من المعرض (32) دولة، وبلغ عدد دور النشر المشاركة(826) دار نشر من مختلف الدول، وتستمر فعاليات المعرض خلال الفترة الواقعة بين 22 فبراير الجاري إلى الخامس من مارس القادم.ويبلغ عدد الفعاليات الثقافية (165) فعالية متوزعة في قاعات المعرض المتخصصة لها، من بينها جلسة حوارية حول "إدارة المكتبات الوطنية" ستشارك فيها المكتبة الوطنية ممثلة برئيسها عيسى قراقع في اليوم الثاني للمعرض.