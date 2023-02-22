النخالة: ما جرى في نابلس جريمة كبرى يجب الرد عليها دون تردد

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إن ما حدث اليوم في نابلس جريمة كبرى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، من واجبنا كقوى مقاومة أن نرد على هذه الجريمة دون تردد.وأضاف النخالة في تصريح صدر عنه مساء اليوم الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة الاحتلال، وسيثبت ذلك.تأتي تصريحات النخالة عقب يوم دامي في نابلس، بعدما استشهد 10 مواطنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة صباح اليوم.وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية والفصائل في غزة والضفة الإضراب العام والحداد يوم غدٍ الخميس، تنديداً بمجزرة الاحتلال في نابلس.