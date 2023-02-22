شؤون فلسطينية

رسالة من فلسطين لمجلس الأمن بشأن مجزرة نابلس

رسالة من فلسطين لمجلس الأمن بشأن مجزرة نابلس
مجلس الأمن
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب دولة فلسطين أدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم، إنه سيتم إرسال رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، ومثلها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مجزرة نابلس التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف منصور أن الرسالة تطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بفلسطين المحتلة.

وأشار في تصريحات سابقة أمام اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إلى أن مصداقية الأمم المتحدة مفقودة ما دامت غير قادرة على تطبيق أي من قراراتها بشأن فلسطين ووقف الاعتداءات المتكررة على فلسطين وشعبها.

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